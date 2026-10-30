¡Una pareja podría abandonar el reality! Intenso duelo de eliminación sacudirá Volverías con tu ex? 2
En el avance del capítulo 85 de Volverías con tu ex? 2, se realizará un intenso duelo de eliminación que dejará a un participante o a una pareja eliminada.
En esta ocasión, se enfrentarán el equipo morado, compuesto por Luis Mateucci, Bárbara Córdoba y Nicole Moreno, contra el celeste de Camila Nash y Tom Brusse.
¿Quién será el nuevo eliminado de Volverías con tu ex? 2
En esta competencia, Luis Mateucci decidirá competir junto a Bárbara Córdoba, dejando a Nicole Moreno en la banca.
El circuito que tendrán que enfrentar los participantes estará compuesto por varios tramos, donde deberán sacar pesados fardos de paja.
También, las mujeres tendrán que subir y bajar varias veces por una estructura de metal y una pared de cuerdas. Los más rápidos serán los ganadores, mientras que los perdedores tendrán que elegir amor u olvido, según el azar.
Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.
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