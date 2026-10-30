¡Una pareja podría abandonar el reality! Intenso duelo de eliminación sacudirá Volverías con tu ex? 2

30 oct. 2026 - 00:45 hrs.

En el avance del capítulo 85 de Volverías con tu ex? 2, se realizará un intenso duelo de eliminación que dejará a un participante o a una pareja eliminada.

En esta ocasión, se enfrentarán el equipo morado, compuesto por Luis Mateucci, Bárbara Córdoba y Nicole Moreno, contra el celeste de Camila Nash y Tom Brusse.

¿Quién será el nuevo eliminado de Volverías con tu ex? 2

En esta competencia, Luis Mateucci decidirá competir junto a Bárbara Córdoba, dejando a Nicole Moreno en la banca.

Volverías con tu ex? 2

El circuito que tendrán que enfrentar los participantes estará compuesto por varios tramos, donde deberán sacar pesados fardos de paja.

También, las mujeres tendrán que subir y bajar varias veces por una estructura de metal y una pared de cuerdas. Los más rápidos serán los ganadores, mientras que los perdedores tendrán que elegir amor u olvido, según el azar.