Daniel fue atendido de urgencia: Nadie sabe qué es lo que le pasa al hijo de Antonio en La Baronesa

29 oct. 2026 - 17:50 hrs.

En el capítulo 50 de La Baronesa, Daniel (Francisco Reyes Cristi) seguía tendido en el suelo cuando llegó un equipo de paramédicos para socorrerlo tras su desmayo.

El joven chef le pidió a su familia que no exageraran por su descompensación, pero una de las profesionales le llamó la atención. Su presión arterial era demasiado baja y la preocupación de los Márquez estaba más que justificada.

La mayor de las dudas era el profuso sangrado de nariz de Daniel, pero sin exámenes era imprudente dar un diagnóstico correcto de lo que le pasa, sobre todo con el antecedente que dio Aurora (Loreto Valenzuela): esa misma mañana su nieto sufrió un cuadro parecido.

La Baronesa / Mega

León (César Caillet) pronto llegó a atenderlo e hizo caso de los requerimientos de su ahijado de no ir a una clínica.

"Tienes que estar tranquilo, Dani. No vas a ir a ninguna parte, los exámenes te los van a hacer acá mismo en la casa. Yo me adelanté y me puse en contacto con el laboratorio que le toma las muestras al tata. Viene en camino una enfermera", dijo.