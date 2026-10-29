La Baronesa - Capítulo 50: León se enfrenta al fiscal

29 oct. 2026 - 18:10 hrs.

En este capítulo de La Baronesa, la visita del fiscal Domínguez (Etienne Bobenrieth) al departamento de León (César Caillet) fue muy poco grata para el médico, quien se sintió entre los potenciales sospechosos del crimen de Clara (Lorena Bosch).

La policía ya sabe que Antonio (Carlos Díaz) y Samuel (Francisco Ossa) se reunieron en ese mismo lugar y, según Insulza, él solo habría obrado como mediador entre ambos, cosa que no convenció mucho al persecutor.

De no ser por una llamada de urgencia por la grave descompensación de Daniel (Francisco Reyes Cristi), la tensa conversación podría haber continuado.

La Baronesa / Mega

Las dudas de Javier

Andrea (Catalina Guerra) organizó una comida familiar con sus hijos para celebrar que reanudó su matrimonio con Samuel, pero ni Catalina (María Jesús Godoy) ni Javier (Simón Pesutic) estaban muy convencidos de que este intento fuera a funcionar.

De hecho, Javier cuestionó a su padre por volver con Andrea cuando había dejado claro que ya no la amaba. Para él, lo más probable es que Samuel quiera establecer una buena coartada que lo libre de suspicacias innecesarias.