Domínguez le ofrecerá un potencial trato a León en el capítulo 50 de La Baronesa

28 oct. 2026 - 18:30 hrs.

En el avance del capítulo 50 de La Baronesa, León (César Caillet) comprenderá que la visita del fiscal Domínguez (Etienne Bobenrieth) fue únicamente porque Antonio (Carlos Díaz) y Samuel (César Caillet) son sujetos de interés. Él, en tanto, creerá seguir fuera de sospechas.

Antes de confirmar o no las suposiciones del doctor Insulza, el fiscal le ofrecerá un trato: "Usted responde mi pregunta y yo respondo la suya, ¿qué le parece?".

Precauciones ante un nuevo enemigo

León deberá ir lo antes posible a la casa de los Márquez, debido a la grave descompensación de Daniel (Francisco Reyes Cristi).

La Baronesa / Mega

Una vez pase la crisis, se irá al dormitorio con Antonio para advertirle que tienen al fiscal respirándoles en la nuca.

"Tienes que ser cuidadoso, Antonio, porque tu amigo, el fiscal, quiere saber por qué tú y Samuel hoy se encontraron en mi departamento", revelará.