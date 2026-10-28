La Baronesa - Capítulo 49: Daniel colapsa

28 oct. 2026 - 18:10 hrs.

En este capítulo de La Baronesa, el fiscal Domínguez (Etienne Bobenrieth) es quien ha enviado a seguir a Antonio (Carlos Díaz), descubriendo la reunión secreta que tuvo con León (César Caillet) y Samuel (Francisco Ossa), el presunto amante de su esposa.

El persecutor solo sabe que se juntaron, pero no tiene idea lo que allí se discutió.

Los tres quedaron de acuerdo en que ninguno de ellos hablaría sobre lo que sucedió 30 años atrás, porque no quieren sumar más antecedentes a la desaparición de Clara (Lorena Bosch).

La Baronesa / Mega

La rabia de los hermanos Márquez

Se suponía que Antonio le comunicaría a sus hijos cualquier información del caso, pero se quedó callado tras enterarse de que la sangre en el remo era de su esposa. Por supuesto, Paula (Francisca Armstrong), Daniel (Francisco Reyes Cristi) y Emilia (Octavia Bernasconi) se enfuerecieron con él.

A raíz de este problema y el drama personal que vive con Francesca (Katyna Huberman), Daniel se empezó a sentir mal y tras sangrar su nariz, se desmayó frente a toda su familia.