"Estoy enterado de sus problemas de salud": Domínguez le revelará a Fran del desmayo de Daniel en La Baronesa

28 oct. 2026 - 18:20 hrs.

En el avance del capítulo 50 de La Baronesa, el fiscal Domínguez (Etienne Bobenrieth) seguirá con sus investigaciones, esta vez en casa de Francesca (Katyna Huberman).

En medio de la entrevista, la terapeuta confesará estar confundida con toda esta situación. No puede pensar en nadie que le quiera hacer daño a Clara (Lorena Bosch) porque no es una mujer de enemigos.

Con sus palabras, Francesca demostrará estar muy afectada con la desaparición y el fiscal tendrá curiosidad de que Nicolás (Andrew Bargsted) no le sirva de consuelo a su madre. Por supuesto, Francesca no revelará el drama familiar que vive.

La Baronesa / Mega

Una nueva mala noticia

Domínguez adjudicará su ausencia al grave problema médico de Daniel (Francisco Reyes Cristi), dándole inesperadamente la noticia a Fran.

"Seguro está acompañando a su amigo Daniel. Entiendo que son muy unidos ellos. Estoy enterado de sus problemas de salud. De hecho, estaba con León cuando lo llamaron de urgencia", dirá.