Paula se irá en picada contra Antonio por no contarle los avances del caso en el capítulo 49 de La Baronesa

28 oct. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 49 de La Baronesa, los hermanos Márquez estallarán contra su padre por haberles ocultado que la desaparición de su madre ahora se investiga como homicidio.

Antonio (Carlos Díaz) intentará echarle la culpa al fiscal Domínguez (Etienne Bobenrieth) por faltar a su palabra y revelarle a sus hijos algo que él quería contar personalmente.

Un frente unido

Paula (Francisca Armstrong) lo parará en seco. "Ay, papá, yo hablé con él porque tu acuerdo fue que tú ibas a hablar con él para que te informara y tú después contarnos a nosotros, ¡cosa que no fuiste capaz de hacer!", le gritará, completamente exasperada.

La Baronesa / Mega

Tanto Emilia (Octavia Bernasconi) como Daniel (Francisco Reyes Cristi) tomaron partido por su hermana y le reclamaron a Antonio por callar una información tan sensible.

"O sea, si no fuera por el fiscal, no nos enteramos que el remo que encontraron tenía la sangre de la mamá", le dirán.