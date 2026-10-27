"Igual o peor que tu abuela": Javier verá a Emilia husmeando entre sus cosas en el capítulo 49 de La Baronesa

27 oct. 2026 - 18:20 hrs.

En el avance del capítulo 49 de La Baronesa, Javier (Simón Pesutic) volverá a su habitación de hotel y se dará cuenta que sus carpetas con documentos están desordenadas. Alguien buscó entre sus cosas.

Como los papeles están muy cerca de la caja fuerte donde resguarda sus más preciadas pertenencias, decidirá revisar las cámaras de seguridad instaladas en el lugar.

La reacción de Javier

En las imágenes verá claramente a Emilia (Octavia Bernasconi) como la responsable, obviamente intentando encontrar el contrato de prenda que tiene la casa de los Márquez en el poder de Javier.

La Baronesa / Mega

"Ay, Emilia, eres igual o peor que tu abuela", dirá Toledo con cierta decepción.

Este actuar de Emilia podría cambiar para siempre la relación que tiene con su nuevo esposo?