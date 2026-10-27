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"No te haría complice": Antonio y León admiten que si fueran culpables, no le contarían al otro en La Baronesa

  • Por Marcela Paillape

En el capítulo 48 de La Baronesa, Antonio (Carlos Díaz) le contó a León (César Caillet) que la sangre en el remo sí es de Clara (Lorena Bosch), pero la reacción del doctor Insulza lo dejó sorprendido.

No hizo preguntas al respecto, como si hubiera naturalizado que algo tan horrible le pasara a Clara y, por lo mismo, levantó ciertas suspicacias en su amante.

La pregunta determinante

Antonio quiso sacudirse las dudas y consultó a León directamente: "Si tú lo hubieses hecho, ¿me lo habrías contado?".

La Baronesa / Mega
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León le dijo que no y, curiosamente, Antonio hubiera hecho exactamente lo mismo.

"No te haría cómplice de algo así", razonó el hijo de Aurora (Loreto Valenzuela). Eso abre una posibilidad: cualquiera de los dos podría ser el responsable y fingir inocencia frente al otro para protegerlo y protegerse a sí mismo.

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