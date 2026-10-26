"Cállate, mier...": Nicolás arremete contra Daniel luego de que confesara su amor por Francesca en La Baronesa

26 oct. 2026 - 18:00 hrs.

En este capítulo de La Baronesa, Nicolás (Andrew Bargsted) llega justo a su hogar en el momento en que Francesca (Katyna Huberman) y Daniel (Francisco Reyes Cristi) hablan de la relación que tienen.

En concreto, el joven preparador físico escucha a Daniel decir a su madre: "No me interesa que alguien sepa lo que yo siento por ti".

"¿Qué dijiste? ¿Qué está pasando entre ustedes? Ya po' contesten", dice Nicolás desde la puerta, asqueado por la situación.

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Nicolás no aguanta

De inmediato, Daniel pide a Francesca que se vaya a su pieza para que él pueda hablar con Nicolás. Sin embargo, ella se niega, ya que vio la postura agresiva que tomó su hijo.

"¿Qué es lo que sentís por mi mamá? Contéstame, contesta, te dije...", expresa Nicolás y lo empuja, a lo que Daniel accede a hablar con él y confiesa que está enamorado de Francesca.

Ante esto, Nicolás explota y lo golpea, gritando "cállate, mier...".