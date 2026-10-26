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"Cállate, mier...": Nicolás arremete contra Daniel luego de que confesara su amor por Francesca en La Baronesa

  • Por Matías Rivera

En este capítulo de La Baronesa, Nicolás (Andrew Bargsted) llega justo a su hogar en el momento en que Francesca (Katyna Huberman) y Daniel (Francisco Reyes Cristi) hablan de la relación que tienen.

En concreto, el joven preparador físico escucha a Daniel decir a su madre: "No me interesa que alguien sepa lo que yo siento por ti".

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"¿Qué dijiste? ¿Qué está pasando entre ustedes? Ya po' contesten", dice Nicolás desde la puerta, asqueado por la situación. 

Nicolás, Francesca y Daniel
La Baronesa / MEGA

Nicolás no aguanta 

De inmediato, Daniel pide a Francesca que se vaya a su pieza para que él pueda hablar con Nicolás. Sin embargo, ella se niega, ya que vio la postura agresiva que tomó su hijo.

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"¿Qué es lo que sentís por mi mamá? Contéstame, contesta, te dije...", expresa Nicolás y lo empuja, a lo que Daniel accede a hablar con él y confiesa que está enamorado de Francesca. 

Ante esto, Nicolás explota y lo golpea, gritando "cállate, mier...".

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