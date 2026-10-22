Se pelearon: Roberto defiende a Clara y Aurora la culpa de su propia desaparición en La Baronesa

22 oct. 2026 - 17:45 hrs.

En el capítulo 45 de La Baronesa, Aurora (Loreto Valenzuela) culpó a Clara (Lorena Bosch) por su propia desaparición, acusándola de no tener las agallas de enfrentar a la familia y haber escapado.

Sin embargo, Roberto (Patricio Achurra) siempre ha sido un férreo defensor de su nuera, a quien conoce desde que apenas era una adolescente. De hecho, la tiene muy bien considerada por su carácter y por eso no da crédito a las descarnadas críticas que le hace su esposa.

"Ella está desaparecida, no sabemos qué puede haberle pasado. Tú no puedes estar hablando así de ella si no está aquí para defenderse. (...) Tú sabes que Clara es noble e ingenua", dijo él.

La Baronesa / Mega

Aurora quiere ensuciar el nombre de Clara

En respuesta, Aurora rio sarcásticamente: "Tú sigues aferrado a la imagen de esa niñita del kiosco de hace 30 años atrás. No, yo después de saber que ella tiene tiene un amante no la voy a defender".

Y dando un giro a la conversación, Aurora encontró la forma de victimizarse ante su marido. "¿Sabes lo que a mí no me gusta? Que tú me estés tratando así por culpa de ella".