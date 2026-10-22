Javier sentirá celos de Nico: Emilia le dirá la gran diferencia entre ambos en el capítulo 46 de La Baronesa

22 oct. 2026 - 18:30 hrs.

En el avance del capítulo 46 de La Baronesa, ante la posible muerte de su madre, Emilia (Octavia Bernasconi) encontrará en el abrazo de Nicolás (Andrew Bargsted) el consuelo que necesita en esos momentos.

Sin embargo, Javier (Simón Pesutic) se sentirá desplazado por su esposa, completamente ajeno a esta escena familiar en la que no ha sido incluido.

Una conversación de marido y mujer

Molesto, hablará con Emilia a solas para pedirle que de ahora en adelante, ella se sienta en la libertad de encontrar apoyo en él, en lugar de Nico: "Quiero que sientas la confianza para desahogarte conmigo".

La Baronesa / Mega

Pero para ella, sería imposible lograr ese grado de intimidad con Javier.

"Ustedes son muy distintos, son cosas completamente diferentes. Fue mi primer amor y yo el suyo por más de 10 años. Tenemos una complicidad, una confianza, nos conocemos desde niños y eso no lo tengo contigo", zanjará.