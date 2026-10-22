"¡¿Qué significa esto?!": Andrea verá el video del beso de Samuel y Clara en el capítulo 46 de La Baronesa

22 oct. 2026 - 18:20 hrs.

En el avance del capítulo 46 de La Baronesa, el fiscal Domínguez irá a la casa de Samuel (Francisco Ossa) para preguntarle directamente por el video de la cámara de seguridad que lo captó besándose con Clara (Lorena Bosch) el día de su desaparición.

"Este beso tan apasionado que estamos viendo, señor Toledo, imagino que es el beso que presenció el hijo de Clara", dirá el persecutor.

Andrea escuchará todo

Pero mientras Samuel y Domínguez conversan, Andrea (Catalina Guerra) bajará la escalera y los escuchará y les arrebatará la tablet que reproduce el video del hotel.

La Baronesa / Mega

Perdiendo los estribos, confrontará a su marido por el engaño: "¡Samuel, explícame qué significa esto!".

¿Samuel intentará calmar a su esposa o asumirá que está enamorado de Clara definitivamente?