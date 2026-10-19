"¿Qué hay entre ustedes?": Emilia descubrió la relación clandestina entre Daniel y Francesca en La Baronesa

19 oct. 2026 - 17:50 hrs.

En el capítulo 43 de La Baronesa, Francesca (Katyna Huberman) discutió con Daniel (Francisco Reyes Cristi) en la oficina del "Doña Aurora" porque el chef parecía no entender que lo suyo se acabó apenas le contó a León (César Caillet).

Emilia (Octavia Bernasconi) pasaba cerca, los escuchó discutir detrás de la puerta y entró para saber qué es lo que pasa entre ellos dos: "¿Me pueden explicar qué es lo que acabo de escuchar? ¿Qué hay entre ustedes? ¿Por qué Daniel dijo que no lo puedes dejar solo, Fran?".

El momento de la verdad

Francesca no quiso responder y se fue, pero Emilia no dejó que su hermano saliera sin contarle lo que pasa.

La Baronesa / Mega

"¡Estoy enamorado de ella! Lo que escuchaste. Si no le hemos contado a nadie, es por el Nico y por la relación que tiene la mamá con Francesca. Pero si fuera por mí, ya lo hubiera contado a todo el mundo. (...) Yo estoy enamorado de ella desde siempre", aseveró Daniel.

Pero la reacción de Emilia fue exactamente la misma de León: esto es una locura y su hermano tiene que parar.