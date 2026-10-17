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"Gabriel es el factor sorpresa": Etienne Bobenrieth revela detalles de su nuevo personaje en La Baronesa

  • Por Sebastián Mena

El actor Etienne Bobenrieth se sumó a La Baronesa para interpretar a Gabriel Domínguez, un fiscal que llegará a investigar la desaparición de Clara (Lorena Bosch) y que promete remecer la historia con sus interrogatorios y descubrimientos.

En conversación con el equipo digital de Mega, el intérprete entregó detalles de su nuevo personaje y adelantó cómo su llegada afectará a quienes esconden secretos.

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"Mi personaje tiene que hablar con todos y absolutamente cada uno de los personajes, indagarlos, y es muy de observar a las personas y tratar de encontrar por ahí las verdades y las mentiras", explicó Bobenrieth sobre el trabajo que realizará el fiscal en la teleserie.

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Etienne Bobenrieth adelanta cómo será Gabriel en La Baronesa

El actor destacó que Gabriel tendrá un rol clave en la trama, ya que su aparición pondrá en alerta a quienes tienen algo que ocultar.

"Gabriel es el factor sorpresa, este personaje que aparece de la nada y remueve mucho las cosas. Todos los que tienen algo oculto le van a tener mucho miedo a Gabriel", señaló.

Sin embargo, el intérprete aclaró que el fiscal no será un personaje malintencionado, sino que también tendrá un lado cercano y simpático. Además, adelantó que, aunque llegará con una actitud de héroe, su camino no estará libre de dificultades.

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"Yo creo que él viene con una parada muy de héroe, pero todo se le desestabiliza un poquito a mitad de camino", comentó, dejando abierta la incógnita sobre los desafíos que enfrentará Gabriel a medida que avance la investigación.

No te pierdas los próximos capítulos de La Baronesa, de lunes a jueves desde las 16:45 horas por las pantallas de Mega.

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