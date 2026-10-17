"Gabriel es el factor sorpresa": Etienne Bobenrieth revela detalles de su nuevo personaje en La Baronesa

17 oct. 2026 - 11:00 hrs.

El actor Etienne Bobenrieth se sumó a La Baronesa para interpretar a Gabriel Domínguez, un fiscal que llegará a investigar la desaparición de Clara (Lorena Bosch) y que promete remecer la historia con sus interrogatorios y descubrimientos.

En conversación con el equipo digital de Mega, el intérprete entregó detalles de su nuevo personaje y adelantó cómo su llegada afectará a quienes esconden secretos.

"Mi personaje tiene que hablar con todos y absolutamente cada uno de los personajes, indagarlos, y es muy de observar a las personas y tratar de encontrar por ahí las verdades y las mentiras", explicó Bobenrieth sobre el trabajo que realizará el fiscal en la teleserie.

La Baronesa / Mega

Etienne Bobenrieth adelanta cómo será Gabriel en La Baronesa

El actor destacó que Gabriel tendrá un rol clave en la trama, ya que su aparición pondrá en alerta a quienes tienen algo que ocultar.

"Gabriel es el factor sorpresa, este personaje que aparece de la nada y remueve mucho las cosas. Todos los que tienen algo oculto le van a tener mucho miedo a Gabriel", señaló.

Sin embargo, el intérprete aclaró que el fiscal no será un personaje malintencionado, sino que también tendrá un lado cercano y simpático. Además, adelantó que, aunque llegará con una actitud de héroe, su camino no estará libre de dificultades.

"Yo creo que él viene con una parada muy de héroe, pero todo se le desestabiliza un poquito a mitad de camino", comentó, dejando abierta la incógnita sobre los desafíos que enfrentará Gabriel a medida que avance la investigación.

No te pierdas los próximos capítulos de La Baronesa, de lunes a jueves desde las 16:45 horas por las pantallas de Mega.

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