Aurora sospechará que Andrea está detrás de la desaparición de Clara en el capítulo 43 de La Baronesa

16 oct. 2026 - 16:23 hrs.

En el avance del capítulo 43 de La Baronesa, Antonio (Carlos Díaz) estará muy preocupado por la investigación que lidera el fiscal Gabriel (Etienne Bobenrieth) sobre la desaparición de Clara (Lorena Bosch).

El abogado les confesará a Aurora (Loreto Valenzuela) y León (César Caillet) que teme que el fiscal sospeche que él está detrás de la desaparición.

Aurora sospechará que Andrea está detrás de la desaparición de Clara

Ante esto, Aurora intentará calmar a su hijo y le dirá: "Si yo fuera el fiscal, le pondría todas mis fichas al amante", a lo que León complementará: "O mejor aún, a su mujer".

La Baronesa / Mega

Finalmente, la Baronesa respaldará la postura de su hijo y sospechará que Andrea (Catalina Guerra) podría estar involucrada en la desaparición de Clara.

"Tienes razón. Si Andrea está completamente desequilibrada, es capaz de cualquier cosa. Si alguien le hizo algo a Clara, es ella", afirmará.