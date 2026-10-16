"Júrame que no sabes dónde está": Javier le pedirá a Samuel toda la verdad en el capítulo 42 de La Baronesa

16 oct. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 42 de La Baronesa, Javier (Simón Pesutic) cuestionará a su padre por denunciar la desaparición de Clara (Lorena Bosch) sin consultarlo primero con los Márquez.

Samuel (Francisco Ossa) tendrá sus razones para actuar. Después de todo, fue acusado de llevarse a la esposa de Antonio (Carlos Díaz) y querrá limpiar su nombre.

"Yo no me fugué con Clara, pensar eso es una locura y si no ha aparecido, es porque algo grave le tenía que haber pasado", asegurará.

La Baronesa / Mega

"Dejó su bolso con sus documentos y su teléfono encima de la mesa", mencionará Javier ante las señales de esta desaparición. Sin embargo, seguirá con miedo de que su padre esté involucrado.

"Júrame que no sabes dónde está", le pedirá a Samuel.