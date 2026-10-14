Hay cuatro sospechosos: Estos son los posibles candidatos por el atentado contra Clara en La Baronesa

14 oct. 2026 - 19:00 hrs.

Clara (Lorena Bosch) lloraba a orillas del mar cuando un desconocido tomó un remo del muelle y le golpeó la cabeza hasta hacerla caer inconsciente a las aguas. ¿Quién podría querer deshacerse de Clara?

En La Baronesa, Clara ha sido uno de los personajes menos conflictivos de la historia, pero eso no quiere decir que esté exenta de enemigos. A lo largo de estos 40 capítulos, al menos hay cuatro personajes que desearían sacarla de sus caminos por distintas razones.

1. León Insulza

León (César Caillet) ha vivido a la sombra de Clara durante tres décadas. Él es el verdadero amor de Antonio (Carlos Díaz), pero por las apariencias se ha tenido que conformar con el rol de mejor amigo cuando por años ha querido gritar que es pareja del abogado.

Ahora que Clara descubrió que es amante de su marido, pudo intentar acabarla para que no hable y arruine la reputación que el hijo de Aurora (Loreto Valenzuela) construyó.

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2. Antonio Márquez

Antonio es el más perjudicado si Clara revela su homosexualidad escondida por años. Aunque intentó darle una explicación, finalmente fue demasiado cobarde para hablar. ¿Sería capaz de atacarla para que todo siga como antes?

3. Aurora Márquez

Aurora es la principal interesada en que la fachada de familia perfecta se mantenga, no solo por lo que proyecta hacia los demás, sino porque también podría causarle un gran daño a su marido si se sabe la verdad de Antonio.

De hecho, le exigió a Clara mantenerse callada, pero su nuera no estaba dispuesta a silenciar lo que vio.

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4. Andrea Núñez

Andrea (Catalina Guerra) está muerta de celos porque está casi segura que entre Clara y Samuel (Francisco Ossa) hay una relación de amantes. En varias oportunidades ha montado escándalos públicos y le ha dicho claramente a su marido que él es solo suyo.

¿Estaría dispuesta a matar para que nadie más se le acerque?

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