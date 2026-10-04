"Me he sentido muy a gusto": Alejandro Castillo cuenta su experiencia tras volver a las teleseries con RDS

04 oct. 2026 - 09:17 hrs.

Esta semana se emitieron las primeras escenas de Alejandro Castillo en Reunión de Superados.

El actor, quien participó en las primeras teleseries originales de Mega, llegó a la ficción para interpretar a Patricio Echeverría, el padre de Javiera (Daniela Ramírez), quien viene a la capital para acompañarla mientras enfrenta sus problemas judiciales con Max (Álvaro Espinoza).

En conversación con el equipo digital, Castillo habló un poco de este personaje que se incorpora a la teleserie. "Estamos grabando al papá de Javiera, abuelo de muchos hijos, un montón de niños. Este abuelo se llama Patricio, vive en Punta Arenas y por alguna razón muy especial se viene a Santiago", declaró.

Reunión de Superados / Mega

El motivo del viaje es uno: "Se entera de que Javiera está en una situación bastante complicada, sufriendo y él le va a decir una cosa muy simple: '¡Véngase conmigo al sur! No tiene por qué seguir sufriendo esto, somos de Punta Arenas, estamos acostumbrados a luchar contra viento y marea: eso es lo que yo le enseñé a usted'".

El regreso a las teleseries de Alejandro Castillo

Desde la teleserie juvenil Decibel 101 que no veíamos a Alejandro Castillo en el Área Dramática de Mega.

Este reencuentro para el actor fue de admiración por los avances técnicos de la producción. "Tienen equipos de última generación que a mí me llamó mucho la atención. Un gran equipo, todos muy cordiales, todos muy generosos, así que me he sentido muy a gusto".

"Hay que decir que hace tiempo no estaba en teleseries. Estoy muy contento de estar aquí, en esta hermosísima teleserie con gente tan talentosa, tanto técnicos como colegas", cerró.

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