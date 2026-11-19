19 nov. 2026 - 21:45 hrs.

En el capítulo 225 de Reunión de Superados, Manuel (Mario Horton) llegó a su departamento y encontró una carta debajo de la puerta. Era de Ema (Constanza Mackenna), quien quiso escribirle para dar por cerrado el capítulo de su relación.

"Manuel, perdón que esta fuera la manera que encontré de despedirme. Pensé que podíamos seguir siendo vecinos y quizá, de a poco, ser amigos. Yo soy así, no me gusta hacerme atados por las cosas, pero hoy cuando vino el Joaco a verme a mi departamento me di cuenta que era imposible", comenzó el texto.

"No podría seguir en el edificio y hacer como que no me pasaba nada contigo. Me gustas mucho, tanto como para pensar que podrías haber sido el padre de mis hijos", le confesó.

Reunión de Superados / Mega

Y mientras Ema empacaba sus cosas dispuesta a marcharse, Manuel se enteró por la misiva que no la vería más.

"Tú sabes que soy radical para mis cosas y así como un día llegué al edificio y te invité a ser parte de mi vida, hoy quiero sacarte de ella. Por eso me voy así, tan abruptamente. Qué pena que nuestros deseos no hayan coincidido", cerró ella.