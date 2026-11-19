19 nov. 2026 - 10:20 hrs.

En el avance del capítulo 225 de Reunión de Superados, El nacimiento de Carlitos se convirtió en un acontecimiento importante para Josefa (Luz Valdivieso), pero también para Matilde (Ignacia Baeza).

Si bien Domingo (Beltrán Izquierdo) ya sabe del bebé, ahora será el turno de que Ponchi (Amanda Milos) se entere de la verdad.

En compañía de su hijo mayor, Matilde se reunirá con la niña para revelarle el secreto que guardaba desde la muerte de Coke (Diego Muñoz).

Reunión de Superados / Mega

"Tu papá con su polola... ella quedó embarazada", revelará Mati a su hija, quien la mirará con estupor. Esta información podría ser muy difícil de digerir para una niña.

¿Cómo reaccionará Ponchi al saber que tiene un nuevo hermanito? ¿Querrá conocerlo o se negará a ver al bebé?