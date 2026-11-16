16 nov. 2026 - 22:18 hrs.

En el avance del capítulo 223 de Reunión de Superados, Valentina (Mariana Derderian) hará oídos sordos a los deseos de Juan de Dios (Jorge Arecheta) y visitará a Matilde (Ignacia Baeza).

La ex del abogado está empeñada en volver con él, al punto de intentar arruinar la incipiente relación que tiene Juan de Dios con su antigua compañera de universidad. Admitió haberlo hecho por celos porque quiere recuperar el matrimonio que alguna vez tuvieron.

Juan de Dios le aseguró que no tiene intenciones de que eso pase porque está enamorado de Matilde.

Reunión de Superados / Mega

"La piedra de tope"

Valentina no se dará por vencida con esta respuesta y se dirigirá al hogar de Matilde para exigirle dar un paso al costado: "Yo me quiero dar una segunda oportunidad con mi marido, ¿ok? Y tú eres la piedra de tope", dirá.

Y tratando de jugar con sus emociones, señalará: "Por favor, no me hagas lo mismo que la sexóloga te hizo a ti".