Reunión de Superados - Capítulo 222: Matilde y Josefa hacen las paces
En este capítulo de Reunión de Superados, Matilde (Ignacia Baeza) visitó a Josefa (Luz Valdivieso) en la clínica tras el nacimiento de su hija, dando nuevas muestras de que se preocupa sinceramente de su bienestar.
La sexóloga agradeció su gesto, a sabiendas de que entre las dos las cosas fueron muy complicadas en el pasado.
"¿Cerremos el capítulo, te parece? Yo no quiero seguir sintiendo rabia, no quiero seguir peleando; no me hace bien. Además, tu guagüita vino a que demos vuelta la página. Dejemos el pasado atrás y miremos hacia adelante", propuso Matilde.Ir a la siguiente nota
Lo que Valentina quiere
Juan de Dios (Jorge Arecheta) fue a la casa de su ex para pedirle explicaciones por la sarta de mentiras que le contó a Matilde para arruinar su relación.
Valentina (Mariana Derderian) admitió estar celosa y con deseos de volver a estar juntos porque ellos lograron armar una familia con dos hijos preciosos. ¿No sería bueno volver a empezar?Ve el capítulo en
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