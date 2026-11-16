16 nov. 2026 - 22:12 hrs.

En este capítulo de Reunión de Superados, Matilde (Ignacia Baeza) visitó a Josefa (Luz Valdivieso) en la clínica tras el nacimiento de su hija, dando nuevas muestras de que se preocupa sinceramente de su bienestar.

La sexóloga agradeció su gesto, a sabiendas de que entre las dos las cosas fueron muy complicadas en el pasado.

"¿Cerremos el capítulo, te parece? Yo no quiero seguir sintiendo rabia, no quiero seguir peleando; no me hace bien. Además, tu guagüita vino a que demos vuelta la página. Dejemos el pasado atrás y miremos hacia adelante", propuso Matilde.

Reunión de Superados / Mega

Lo que Valentina quiere

Juan de Dios (Jorge Arecheta) fue a la casa de su ex para pedirle explicaciones por la sarta de mentiras que le contó a Matilde para arruinar su relación.

Valentina (Mariana Derderian) admitió estar celosa y con deseos de volver a estar juntos porque ellos lograron armar una familia con dos hijos preciosos. ¿No sería bueno volver a empezar?