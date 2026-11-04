Reunión de Superados - Capítulo 217: El secreto de Beltrán

04 nov. 2026 - 22:10 hrs.

En este capítulo de Reunión de Superados, Antonia (Carolina Varleta) decide confiar en Pili (Paloma Moreno) y revela la gran razón por la que terminó con Beltrán (Felipe Rojas).

Y es que Pili no puede esconder sus ganas de saber lo que pasó entre ambos; es por esto que logra engatusar a Antonia, quien confía en ella y cuenta el gran secreto de Beltrán: terminaron porque es gay.

Por otra parte, Domingo (Beltrán Izquierdo) visita a Josefa (Luz Valdivieso) para pedirle perdón por lo que pasó entre ella y Coke (Diego Muñoz), ya que fue él quien propició el término de su relación y se sentía muy culpable.

Reunión de Superados / MEGA

Tomás se aburre de todo

Jaime (Francisco Reyes) llama a una reunión de emergencia, ya que descubrió que un profesor fumaba marihuana en su vida diaria. Esto causa indignación en una parte de los apoderados, mientras que en los otros pasa muy inadvertido.

Aunque Jaime no dio nombres, Tomás (Gabriel Urzúa) se presenta y dice que es él, lo que causa una serie de comentarios en su contra y la indignación del profesor.

De igual forma, esto causa la separación entre Tomás y Tere (Elisa Zulueta), quien termina indignada con su padre.