"Llevo cargando una culpa muy grande": Domingo le pedirá perdón a Josefa en el capítulo 217 de RDS

04 nov. 2026 - 10:20 hrs.

En el avance del capítulo 217 de Reunión de Superados, Domingo (Beltrán Izquierdo) se sincerará con Josefa (Luz Valdivieso) porque desde hace tiempo le da vueltas a una de las últimas conversaciones que tuvo con Coke (Diego Muñoz).

En aquella oportunidad, Domingo le pidió a su padre que terminara con Josefa porque veía que esa relación le hacía daño a Matilde (Ignacia Baeza), ignorando el propio proceso de sanación y recaídas que tenía su padre.

"Quizá mi papá..."

Acompañado de Amanda (Clara Silvera), se reunirá con la terapeuta en su casa para pedirle perdón.

Reunión de Superados / Mega

"Yo llevo cargando todo este tiempo una culpa muy, muy grande porque, poco antes de que se muriera mi papá, yo le dije que terminara contigo", confesará.

Mientras ella lo mira, el joven estará convencido de que cometió un error que podría haber cambiado el curso de los acontecimientos: "Yo entiendo que tú le hacías muy bien, entonces, si yo no le hubiera dicho eso, quizá mi papá nunca hubiera ido al bar".