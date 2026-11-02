Reunión de Superados - Capítulo 215: La revelación de Valentina

02 nov. 2026 - 22:09 hrs.

En este capítulo de Reunión de Superados, después de mucha insistencia, Matilde (Ignacia Baeza) accedió a tomarse un café con Valentina (Mariana Derderian) por más mala espina que le diera.

La ex de Juan de Dios (Jorge Arecheta) se dio algunas vueltas antes de ir al grano: advertirle que el abogado solo finge ser un hombre perfecto porque a ella la engañó innumerables veces durante su matrimonio, además de tener otras conductas cuestionables.

Si bien Matilde no le creyó todo lo que dijo, sí se quedó pensando largamente durante la noche. Tere (Elisa Zulueta) le aconsejó tener una conversación sincera con Juan de Dios y sacar sus propias conclusiones.

Reunión de Superados / Mega

Las fuertes acusaciones de Jaime

Jaime (Francisco Reyes) irrumpió en la casa de Tere para confrontar a Tomás (Gabriel Urzúa) por el consumo de drogas. El test se lo tomó a escondidas, aprovechando la trenza que el profesor se cortó en su oficina.

Tere fue quien sacó la cara por su pololo y encaró a su padre por hacer algo así, inmiscuyéndose en su vida amorosa una vez más.