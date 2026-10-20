Reunión de Superados - Capítulo 209: Lo que Tortu quiere

20 oct. 2026 - 22:10 hrs.

En este capítulo de Reunión de Superados, Tortu (Isabella Gómez) pasó la noche en casa de su mamá y le dijo algo que llevaba hace tiempo guardando para sí... quiere volver a vivir con ella y sus hermanos, pero está preocupada de lo que le pueda pasar a su papá.

"Él me dice siempre que se siente solo y a mí me da pena", dijo la niña.

Javiera (Daniela Ramírez) se le acercó y le aseguró que tanto ella como Max (Álvaro Espinoza) son personas adultas que pueden cuidarse solos. En este momento, lo único que importa es lo que Tortu quiera hacer.

Reunión de Superados / Mega

La iniciativa de Tito

Tito (Claudio Castellón) y Jaime (Francisco Reyes) hablaron con los hijos de Matilde (Ignacia Baeza) sobre el nuevo club deportivo que quieren formar. Su idea es que, a través del fútbol, personas con la misma adicción de Coke (Diego Muñoz) puedan salir adelante.

Ponchi (Amanda Milos) y Domingo (Beltrán Izquierdo) vieron con buenos ojos la idea, ahora que entienden mejor el duro proceso por el que pasó su papá.