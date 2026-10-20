Reunión de Superados - Capítulo 209: Lo que Tortu quiere
En este capítulo de Reunión de Superados, Tortu (Isabella Gómez) pasó la noche en casa de su mamá y le dijo algo que llevaba hace tiempo guardando para sí... quiere volver a vivir con ella y sus hermanos, pero está preocupada de lo que le pueda pasar a su papá.
"Él me dice siempre que se siente solo y a mí me da pena", dijo la niña.
Javiera (Daniela Ramírez) se le acercó y le aseguró que tanto ella como Max (Álvaro Espinoza) son personas adultas que pueden cuidarse solos. En este momento, lo único que importa es lo que Tortu quiera hacer.Ir a la siguiente nota
La iniciativa de Tito
Tito (Claudio Castellón) y Jaime (Francisco Reyes) hablaron con los hijos de Matilde (Ignacia Baeza) sobre el nuevo club deportivo que quieren formar. Su idea es que, a través del fútbol, personas con la misma adicción de Coke (Diego Muñoz) puedan salir adelante.
Ponchi (Amanda Milos) y Domingo (Beltrán Izquierdo) vieron con buenos ojos la idea, ahora que entienden mejor el duro proceso por el que pasó su papá.
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