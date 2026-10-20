Bárbara esconderá una prenda de Luciano tras su aventura en el capítulo 11 de Prohibida Obsesión

20 oct. 2026 - 08:50 hrs.

En el avance del capítulo 11 de Prohibida Obsesión, Luciano (Diego Muñoz) intentará regresar lo antes posible a su hogar tras su aventura con Bárbara (Fernanda Finsterbusch).

En ese momento, la joven aprovechará la oportunidad para esconder la polera que llevaba el arquitecto, aunque se desconocen sus intenciones.

En paralelo, Antonia (Sigrid Alegría) estará muy preocupada por la ausencia de su esposo y buscará respuestas entre sus amigos.

Prohibida Obsesión / Mega

Luciano dirá que "volvió a nacer" tras conocer a Bárbara

Al día siguiente, Luciano tendrá una reveladora conversación con Dante (Andrés Velasco), en la que le contará detalles de su nueva aventura con Bárbara.

De manera inesperada, el arquitecto no podrá ocultar sus sentimientos y le confesará que, gracias a la joven, siente que volvió a nacer.