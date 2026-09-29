Prohibida Obsesión - Capítulo 2: Dante descubre a Luciano encerrado con Bárbara

29 sept. 2026 - 23:57 hrs. | Act. 30 sept. 2026 - 00:02 hrs.

En el primer capítulo de Prohibida Obsesión, Luciano (Diego Muñoz) entra en pánico al descubrir a Bárbara (Fernanda Finsterbusch) en su hogar.

Consumido por la rabia, el arquitecto encierra a la joven en el baño y le exige explicaciones por su inesperada llegada.

Para su mala fortuna, justo cuando sale del lugar es descubierto por Dante (Andrés Velasco), quien no duda en preguntarle a su hermano por qué se encontraba escondido junto a la dueña de la cafetería.

Prohibida Obsesión / Mega

Luciano ve una foto de Bárbara y Antonia juntas

Al día siguiente, Antonia (Sigrid Alegría) mantiene una amena conversación con Bárbara en su cafetería, sin imaginar que la joven pasó una noche con su esposo.

Antes de retirarse del lugar, Bárbara se toma una fotografía junto a Antonia y la publica en las redes sociales de su cafetería. La imagen es vista por Luciano, quien queda en shock al descubrir el encuentro entre ambas.