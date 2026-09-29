Luciano le exigirá explicaciones a Bárbara por estar en su cumpleaños en el capítulo 2 de Prohibida Obsesión

29 sept. 2026 - 09:00 hrs.

En el avance del segundo capítulo de Prohibida Obsesión, Luciano (Diego Muñoz) estará visiblemente incómodo por la presencia de Bárbara (Fernanda Finsterbusch) en su hogar.

Luego de haber vivido un momento íntimo con la joven, el arquitecto se mostrará arrepentido de sus actos, consciente de que esta situación podría poner en riesgo la vida que ha construido.

Luciano le exigirá explicaciones a Bárbara

Consumido por la rabia, Luciano encerrará a Bárbara en un baño y le exigirá explicaciones por su presencia en el lugar.

Prohibida Obsesión / Mega

"¿Pero qué mier.. estás haciendo acá?", preguntará, furioso, mientras acorrala a la joven contra la pared.

Para su mala fortuna, Dante (Andrés Velasco) descubrirá a ambos saliendo del mismo baño, por lo que no dudará en acercarse a su hermano para obtener respuestas sobre lo ocurrido.