"Es intensa": Fernanda Finsterbusch cuenta cómo es interpretar a Bárbara en Prohibida Obsesión

28 sept. 2026 - 23:46 hrs. | Act. 29 sept. 2026 - 00:11 hrs.

Este lunes 28 de septiembre se estrenó Prohibida Obsesión, la nueva teleserie nocturna de Mega que tiene entre sus protagonistas a Fernanda Finsterbusch, actriz encargada de dar vida a Bárbara.

Tras la emisión del primer capítulo, la intérprete conversó con el equipo digital de Mega y entregó sus impresiones sobre el desafío de interpretar a un personaje que rápidamente comenzó a generar reacciones entre los espectadores.

Fernanda Finsterbusch habla sobre Bárbara

Bárbara es una joven intensa, decidida y que no duda en ir tras lo que quiere. Así quedó demostrado desde su primer encuentro con Luciano (Diego Muñoz), a quien rápidamente intenta conquistar pese a saber que es un hombre casado.

"Es intensa, pero es buena, hay buenas intenciones. Te juro que sí, intenciones más personales que sociales, pero sí hay buena intención", explicó Fernanda Finsterbusch al referirse a su personaje.

Mega

La actriz también reconoció que algunas de las escenas de Bárbara han significado un importante desafío personal, especialmente aquellas en las que debe mostrar una faceta más provocadora. "Yo lo pasé pésimo, decía: 'No, no quiero, me da mucha vergüenza'. Pero nada, he jugado nomás", comentó entre risas.

Respecto al desarrollo de la teleserie, Finsterbusch aseguró que la historia irá aumentando su intensidad y que los espectadores podrán encontrarse con nuevos acontecimientos en los próximos capítulos.

"Se viene muy intensa y pasan muchas cosas. En todos los capítulos pasan muchas cosas. Se viene buena y lo he disfrutado un montón. Ha sido un gran desafío, he estudiado mucho y le puse todo mi corazón y ganas a este proyecto", señaló.

Los capítulos completos de Prohibida Obsesión están disponibles en Prime Video y MegaGo.

Todo sobre Prohibida Obsesión