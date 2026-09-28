Arrollador estreno de Prohibida Obsesión: Así fue el rating durante la emisión del primer capítulo

28 sept. 2026 - 23:26 hrs.

Una fiesta familiar puede ser el lugar menos indicado para reencontrarse con alguien que debía permanecer en el pasado. Eso es precisamente lo que ocurrió en el final del capítulo de estreno de Prohibida Obsesión, cuando Bárbara (Fernanda Finsterbusch) llegó inesperadamente al cumpleaños número 50 de Luciano (Diego Muñoz).

Frente a su esposa, Antonia (Sigrid Alegría), hijos y amigos, Luciano deberá enfrentar los costos de la aventura de una noche que amenaza con destruir la vida que ha construido.

El episodio lideró por amplia diferencia: entre las 22:00 y las 23:02 horas promedió 806.441 personas por minuto, con peak de 899.819 personas. En ese mismo horario, CHV obtuvo 562.237 personas promedio, Canal 13 marcó un promedio de 417.116 personas y TVN alcanzó las 358.079 personas.

Prohibida Obsesión es una producción del Área Dramática de Mega, dirigida por Quena Rencoret. Producción ejecutiva: Daniela Demicheli. Dirección general: Nicolás Alemparte. Idea original: Luis Ponce. Escrita por Luis Ponce, Elena Muñoz, Felipe Montero y Milena Bastidas.

Prohibida Obsesión, de lunes a jueves, después de Reunión de Superados, por Mega. También disponible en MegaGo y Prime Video.

Los capítulos completos de Prohibida Obsesión están disponibles en Prime Video y MegaGo.

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