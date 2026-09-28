Dante descubrirá a Luciano encerrado con Bárbara en el segundo capítulo de Prohibida Obsesión

28 sept. 2026 - 23:25 hrs.

En el avance del segundo capítulo de Prohibida Obsesión, Luciano (Diego Muñoz) estallará de rabia al descubrir la presencia de Bárbara (Fernanda Finsterbusch) en su hogar.

Producto de esta situación, el arquitecto encerrará a la joven en un baño para exigirle explicaciones sobre lo ocurrido.

"¿Pero qué mier.. estás haciendo acá?", le preguntará Luciano, furioso, mientras acorrala a Bárbara contra la pared.

Prohibida Obsesión / Mega

Dante descubrirá a Luciano encerrado con Bárbara

Minutos más tarde, Dante (Andrés Velasco) se acercará a Luciano y le preguntará por qué se encuentra tan incómodo durante su propio cumpleaños.

Al no recibir una respuesta que lo convenza, el trabajador bancario le revelará que lo vio salir del baño junto a Bárbara, aumentando aún más la incomodidad de su hermano.