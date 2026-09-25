¿Quién es quién en Prohibida Obsesión?: Conoce a todos los personajes de la nueva teleserie nocturna

25 sept. 2026 - 15:30 hrs.

Este lunes 28 de septiembre se estrenará Prohibida Obsesión, la nueva teleserie nocturna de Mega, que presentará una historia marcada por decisiones que podrían cambiar para siempre la vida de sus protagonistas.

La producción tendrá como protagonista a Luciano (Diego Muñoz), un arquitecto que ha construido una vida estable junto a su esposa Antonia (Sigrid Alegría), logrando consolidarse tanto en el ámbito personal como profesional.

Sin embargo, esa estabilidad llegará a su fin cuando conozca a Bárbara (Fernanda Finsterbusch), una joven de 20 años con quien iniciará una aventura que terminará afectando profundamente su vida y poniendo en riesgo todo lo que ha construido.

Prohibida Obsesión / Mega

¿Quién es quién en Prohibida Obsesión?

A continuación, conoce a todos los personajes y actores que serán parte de esta nueva teleserie.

Bárbara, interpretada por Fernanda Finsterbusch

Dueña del Café Principessa, Bárbara es una talentosa emprendedora. Ha construido su negocio gracias a su esfuerzo personal y parece enfrentar la vida con determinación e independencia.

Prohibida Obsesión / Mega

Luciano, interpretado por Diego Muñoz

Luciano es admirado por sus amigos, respetado por sus colegas y profundamente querido por su familia. Para quienes lo conocen, representa el ideal de estabilidad: un matrimonio sólido con Antonia, dos hijos que adora y una carrera exitosa hecha a punta de esfuerzo.

Prohibida Obsesión / Mega

Antonia, interpretada por Sigrid Alegría

Inteligente, disciplinada y exitosa, ha construido una vida que parece perfecta. Su familia es su centro y Luciano, es, sin duda, el gran amor de su vida.

Prohibida Obsesión / Mega

Dante, interpretado por Andrés Velasco

Aunque es el hermano mayor de Luciano, ha vivido a la sombra de su éxito y lo asume tranquilo, tal como parece enfrentar su matrimonio con Paloma y a sus inquietos hijos. Esto comienza a experimentar el calvario de muchos: las deudas que se suman y suman y que amenazan la vida que ya no puede pagar.

Prohibida Obsesión / Mega

Paloma, interpretada por Mónica Godoy

Graciosa, copuchenta y parlanchina, Paloma es la mujer de Dante y madre de dos niños. Son una pareja unida y enamorada, aunque ella extraña la pasión y la complicidad que alguna vez marcaron su relación.

Prohibida Obsesión / Mega

Gaspar, interpretado por Nicolás Poblete

Parece seguro de que el divorcio con Vivi fue la mejor decisión de su vida y frente a todos disfruta la vida social y la sensación de haber recuperado su libertad.

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Vivi, interpretada por Celine Reymond

Vivi decidió separarse de Gaspar después de comprender que estar juntos ya no los hacía felices. En su vida ha sabido salir adelante y no conformarse, menos con un matrimonio que no le daba ni la estabilidad ni el futuro que busca.

Prohibida Obsesión / Mega

Pablo, interpretado por César Sepúlveda

Sensibilidad, escucha y empatía. El hombre justo en el momento exacto. Pablo aparece cuando Vivi está rearmándose tras separarse de Gaspar. Él, un viudo que ha criado en solitario a su hija, aporta estabilidad y rectitud, una vida sin grandes estridencias.

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Hernán, interpretado por Osvaldo Silva

En la séptima década de su vida podría sentirse satisfecho y disfrutar: dedicó años a construir estabilidad para los suyos y lo logró. Cuando intente formar una nueva vida con su pareja, Coca, no solo soportará los comentarios sobre su diferencia de edad, también enfrentará la resistencia firme y frontal de su hija Antonia, quien la considera una oportunista.

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Coca, interpretada por Lorena Capetillo

Viene de un entorno sin privilegios y ha surgido sola, dispuesta a postergar su deseo de ser madre para conseguir ascenso social y vivir con los lujos que quiere. No le importa que la califiquen de trepadora y mantiene una filosofía simple: la felicidad no se posterga.

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Marisol interpretada por Florencia Crino

Es el cable a tierra de Bárbara, son amigas desde el colegio, se han protegido y acompañado desde esos días. Por eso no dudó en acompañar a su amiga en la aventura de abrir el café Principessa en un barrio de oficinas elegantes y público exigente.

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Julieta interpretada por María Jesús Haran

La hija mayor de Luciano y Antonia ha sido la alumna responsable y la hija cariñosa que nunca dio un problema.

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