¿Quién es quién en Prohibida Obsesión?: Conoce a todos los personajes de la nueva teleserie nocturna
Este lunes 28 de septiembre se estrenará Prohibida Obsesión, la nueva teleserie nocturna de Mega, que presentará una historia marcada por decisiones que podrían cambiar para siempre la vida de sus protagonistas.
La producción tendrá como protagonista a Luciano (Diego Muñoz), un arquitecto que ha construido una vida estable junto a su esposa Antonia (Sigrid Alegría), logrando consolidarse tanto en el ámbito personal como profesional.
Sin embargo, esa estabilidad llegará a su fin cuando conozca a Bárbara (Fernanda Finsterbusch), una joven de 20 años con quien iniciará una aventura que terminará afectando profundamente su vida y poniendo en riesgo todo lo que ha construido.
¿Quién es quién en Prohibida Obsesión?
A continuación, conoce a todos los personajes y actores que serán parte de esta nueva teleserie.
Bárbara, interpretada por Fernanda Finsterbusch
Dueña del Café Principessa, Bárbara es una talentosa emprendedora. Ha construido su negocio gracias a su esfuerzo personal y parece enfrentar la vida con determinación e independencia.
Luciano, interpretado por Diego Muñoz
Luciano es admirado por sus amigos, respetado por sus colegas y profundamente querido por su familia. Para quienes lo conocen, representa el ideal de estabilidad: un matrimonio sólido con Antonia, dos hijos que adora y una carrera exitosa hecha a punta de esfuerzo.
Antonia, interpretada por Sigrid Alegría
Inteligente, disciplinada y exitosa, ha construido una vida que parece perfecta. Su familia es su centro y Luciano, es, sin duda, el gran amor de su vida.
Dante, interpretado por Andrés Velasco
Aunque es el hermano mayor de Luciano, ha vivido a la sombra de su éxito y lo asume tranquilo, tal como parece enfrentar su matrimonio con Paloma y a sus inquietos hijos. Esto comienza a experimentar el calvario de muchos: las deudas que se suman y suman y que amenazan la vida que ya no puede pagar.
Paloma, interpretada por Mónica Godoy
Graciosa, copuchenta y parlanchina, Paloma es la mujer de Dante y madre de dos niños. Son una pareja unida y enamorada, aunque ella extraña la pasión y la complicidad que alguna vez marcaron su relación.
Gaspar, interpretado por Nicolás Poblete
Parece seguro de que el divorcio con Vivi fue la mejor decisión de su vida y frente a todos disfruta la vida social y la sensación de haber recuperado su libertad.
Vivi, interpretada por Celine Reymond
Vivi decidió separarse de Gaspar después de comprender que estar juntos ya no los hacía felices. En su vida ha sabido salir adelante y no conformarse, menos con un matrimonio que no le daba ni la estabilidad ni el futuro que busca.
Pablo, interpretado por César Sepúlveda
Sensibilidad, escucha y empatía. El hombre justo en el momento exacto. Pablo aparece cuando Vivi está rearmándose tras separarse de Gaspar. Él, un viudo que ha criado en solitario a su hija, aporta estabilidad y rectitud, una vida sin grandes estridencias.
Hernán, interpretado por Osvaldo Silva
En la séptima década de su vida podría sentirse satisfecho y disfrutar: dedicó años a construir estabilidad para los suyos y lo logró. Cuando intente formar una nueva vida con su pareja, Coca, no solo soportará los comentarios sobre su diferencia de edad, también enfrentará la resistencia firme y frontal de su hija Antonia, quien la considera una oportunista.
Coca, interpretada por Lorena Capetillo
Viene de un entorno sin privilegios y ha surgido sola, dispuesta a postergar su deseo de ser madre para conseguir ascenso social y vivir con los lujos que quiere. No le importa que la califiquen de trepadora y mantiene una filosofía simple: la felicidad no se posterga.
Marisol interpretada por Florencia Crino
Es el cable a tierra de Bárbara, son amigas desde el colegio, se han protegido y acompañado desde esos días. Por eso no dudó en acompañar a su amiga en la aventura de abrir el café Principessa en un barrio de oficinas elegantes y público exigente.
Julieta interpretada por María Jesús Haran
La hija mayor de Luciano y Antonia ha sido la alumna responsable y la hija cariñosa que nunca dio un problema.