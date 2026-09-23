Gran estreno este lunes 28 de septiembre : ¿De qué se trata la teleserie Prohibida Obsesión?

23 sept. 2026 - 11:30 hrs.

Este próximo lunes 28 de septiembre llegará a las pantallas Prohibida Obsesión, la nueva teleserie nocturna de Mega, que mostrará cómo una decisión inesperada puede cambiar por completo la vida de sus protagonistas.

Bajo la premisa "Hay segundos que pueden cambiar tu vida entera", la historia sigue a Luciano (Diego Muñoz), un arquitecto que ha conseguido estabilidad en su vida personal y profesional, pero que verá cómo todo comienza a tambalear tras conocer a Bárbara (Fernanda Finsterbusch), una joven de 20 años.

Lo que parecía ser solo una aventura de una noche terminará afectando su familia, sus valores y la identidad que ha construido durante años.

Prohibida Obsesión / Mega

¿De qué se trata Prohibida Obsesión?

La teleserie comienza con tres amigos al borde de los 50 años: Luciano, Dante (Andrés Velasco) y Gaspar (Nicolás Poblete). Aunque cada uno ha construido su propia vida, los tres deberán enfrentar distintas crisis personales, marcadas por infidelidades, conflictos de pareja, separaciones y la sensación de que aquello que alguna vez creyeron tener resuelto ya no es suficiente.

Prohibida Obsesión / Mega

En medio de estas dificultades aparecerán Antonia (Sigrid Alegría), la exitosa y correcta esposa de Luciano; Paloma (Mónica Godoy), quien detrás de su alegría esconde las frustraciones de su matrimonio con Dante; y Vivi (Celine Reymond), quien hace dos años se separó de Gaspar y busca comenzar una nueva etapa junto a Pablo (César Sepúlveda).

Prohibida Obsesión / Mega

El mundo de Prohibida Obsesión también estará marcado por los conflictos de sus hijos y las nuevas relaciones que comenzarán a poner a prueba a las familias.

Entre estas historias estará el posesivo vínculo universitario entre Julieta (María Jesús Haran) y Matías (Agustín Moreno), además del inesperado encantamiento y las dudas que enfrentará Hernán (Osvaldo Silva), el padre de Antonia, junto a su nueva pareja, Coca (Lorena Capetillo).

Prohibida Obsesión / Mega

Así que no lo olvides: este próximo lunes 28 de septiembre se estrena Prohibida Obsesión, en horario prime, desde las 22:00 horas.

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