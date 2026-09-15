Queda poco para el estreno: Conoce al elenco de Prohibida Obsesión, la nueva nocturna de Mega

15 sept. 2026 - 11:00 hrs.

Este lunes 28 de septiembre, Mega emitirá el primer episodio de Prohibida Obsesión, su nueva apuesta nocturna que contará con un nutrido elenco de actores que darán vida a una historia en la que el amor, el deseo y las mentiras se entrelazarán cambiándolo todo.

Fernanda Finsterbusch tendrá su primer rol protagónico en las producciones de nuestro canal como Bárbara, una joven que se sentirá atraída por un hombre mayor y con tal de conseguirlo, estará dispuesta a cruzar todos los límites.

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Este hombre es Luciano, interpretado por Diego Muñoz, quien vuelve al área dramática tras el final de Como la Vida Misma. En Prohibida Obsesión será un exitoso arquitecto casado con Antonia (Sigrid Alegría), con quien ha formado una solida familia que comienza a derrumbarse tras la aparición de Bárbara.

Prohibida Obsesión / Mega

Andrés Velasco y Mónica Godoy conformarán el matrimonio entre Dante y Paloma, que han tenido una relación sólida por años. Pero cuando las deudas amenacen la economía familiar, la inestabilidad y la falta de deseo los harán replantearse estos años juntos.

Nicolás Poblete será Gaspar, quien tras divorciarse de Vivi (Celine Reymond) quiere volver a disfrutar de su vida de soltero, pasando de fiesta en fiesta. Vivi, en tanto, descubrirá el amor en Pablo (César Sepúlveda), un apoderado del colegio de su hija que, poco a poco, revelará su verdadera personalidad.

Prohibida Obsesión / Mega

Por su parte, Hernán está en manos de Osvaldo Silva. Su personaje es un hombre que a sus 70 años que tras acumular éxito en la vida, decide volver a casarse con Coca (Lorena Capetillo), una mujer mucho más joven que él. Ella, ambiciosa, privilegió su ascenso social, lo que la tiene enemistada con Antonia, la hija de su marido.

Cierran el elenco dos actrices jóvenes que tienen su debut en las teleseries de Mega: Florencia Crino y María Jesús Haran. La primera será Marisol, mejor amiga de Bárbara que opera como su cable a tierra. La segunda será Julieta, la responsable hija de Luciano y Antonia que verá su vida tambalear cuando su familia y sus estudios la tengan al límite.

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