"Puede llegar a terminar muy mal": Diego Muñoz adelanta lo que se viene en Prohibida Obsesión

09 sept. 2026 - 12:20 hrs.

La nueva teleserie nocturna de Mega, Prohibida Obsesión, está afinando los últimos detalles para su gran estreno, y por lo mismo, su protagonista Diego Muñoz nos entregó un pequeño adelanto de lo que podremos ver.

Precisamente, Diego Muñoz dará vida a Luciano, un hombre de 50 años que cree que su vida está completamente resuelta, feliz y con una familia que lo ama.

Sin embargo, todo cambiará una noche cuando, por los azares del destino conocerá a Bárbara (Fernanda Finsterbusch), una joven que dará vuelta el esquema de vida de Luciano.

Prohibida Obsesión / MEGA

Diego Muñoz adelanta algo de Prohibida Obsesión

"Lo que está pasando atrás mío es precisamente una grabación de una de las escenas nocturnas que estamos haciendo para la nueva teleserie Prohibida Obsesión", partió diciendo el actor.

Enseguida, afirmó que es en una de esas noches que "Luciano conoce a Bárbara, que es esa noche que va a cambiar el destino de su vida; parte todo muy bien y puede llegar a terminar muy mal".

"No se la pueden perder", afirmó Diego por Prohibida Obsesión, la nueva teleserie nocturna de Mega que se estrena lunes 28 de septiembre después de Reunión de Superados.

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