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Aurora revelará a Emilia que ella promovió el matrimonio de Clara y Antonio en el capítulo 22 de La Baronesa

  • Por Marcela Paillape

En el avance del capítulo 22 de La Baronesa, Aurora (Loreto Valenzuela) se acercará a Emilia (Octavia Bernasconi) para darle las gracias por intervenir con Javier (Simón Pesutic), alegrándose de la "cercanía" que tiene con su futuro esposo. 

"¿Es idea mía o cada vez te gusta más? Yo sabía. Te quiero dar las gracias, porque yo creo que nadie más en esta familia habría sido capaz de hacer los sacrificios que hemos hecho nosotras dos", mencionará. 

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Sin embargo, Emilia sonreirá con incredulidad porque hasta el momento, ella ha sido la única que ha debido perder en favor de los Márquez.

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"Perdón, ¿qué sacrificio has hecho tú alguna vez por esta familia?", le preguntará a su abuela.

Aurora, manteniendo el misterio, le responderá que "si no hubiera sido por mí, tu padre y tu madre nunca se habrían casado y no existiría esta familia maravillosa que existe hoy en día".

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