"¿Cómo se te ocurre hacerme una encerrona?": Emi y Paula volverán a discutir en el capítulo 22 de La Baronesa
En el avance del capítulo 22 de La Baronesa, Emilia (Octavia Bernasconi) confrontará a Paula (Francisca Armstrong) por engañarla y grabarla mientras estaba con Nicolás (Andrew Bargsted).
"¿Cómo se te ocurre hacerme una encerrona así? No te hagas, Paula, por favor; tú planeaste el encuentro con el Nico", le dirá mientras su hermana continúa intentando leer un libro.
"No te quiero ver más"
Pero tal como su abuela, Paula no admitirá que cometió un error. Para ella, todo está justificado porque lucha por su verdadero amor.Ir a la siguiente nota
"Sí, claro, y yo tengo un control remoto que hace que tú le metas la lengua hasta la tráquea (a Nicolás), fíjate. (...) ¡Sal de mi pieza ahora, por favor. No te quiero ver más!", gritará fuera de sí.
"Todo esto es tu culpa, Emilia", afirmará Paula con rencor.Ve el capítulo en