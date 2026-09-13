Le complicará la vida a Javiera: Este es el rol de Lucy Cominetti en Reunión de Superados

13 sept. 2026 - 09:00 hrs.

Esta semana, una destacada actriz se sumó al elenco de Reunión de Superados, la teleserie nocturna de Mega.

Se trata de Lucy Cominetti, de 44 años, quien cuenta con una gran trayectoria en cine, teatro y televisión.

En 2025, Cominetti formó parte de la exitosa teleserie diurna El Jardín de Olivia, donde interpretó a Josefina, una amiga de Santiago (Paulo Brunetti).

¿Cuál es el rol de Lucy Cominetti en Reunión de Superados?

En la actual teleserie nocturna de Mega, Lucy Cominetti interpreta a Alejandra, la abogada defensora de Max (Álvaro Espinoza).

Reunión de Superados / Mega

En su primera aparición, Alejandra intentó negociar con Javiera (Daniela Ramírez) y Matilde (Ignacia Baeza) la tuición compartida de Tortu (Isabella Gómez) antes del juicio. Sin embargo, ambas se negaron tajantemente a la propuesta, argumentando que tenían todo para ganar.

Tras esto, la abogada se reunió con Max para conversar sobre el futuro juicio. Sin embargo, en la misma escena se reveló que ambos mantienen una relación paralela que va más allá del ámbito profesional.

Reunión de Superados / Mega

No te pierdas los próximos capítulos de Reunión de Superados, de lunes a jueves desde las 21:30 horas.

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