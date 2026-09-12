"Hay que tomar la iniciativa": Clara ayudará a organizar el matrimonio en el capítulo 21 de La Baronesa

12 sept. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 21 de La Baronesa, Francesca (Katyna Huberman) querrá saber dónde está su amiga, porque todos la buscan tras ausentarse de la importante comida familiar que organizó Roberto (Patricio Achurra).

"Sí sé, he visto los llamados, pero hay algo que tenía que hacer y estoy en eso. Estoy donde los Toledo, viendo las cosas del matrimonio de mi hija. Tú me dijiste: 'A veces, hay que tomar la iniciativa'", contestará ella.

Andrea y Clara conversan

En esta visita de consuegras, Andrea (Catalina Guerra) querrá saber más de cómo Clara se conoció con su esposo y ella, muy enamorada, relatará que desde niña estuvo enamorada del único hijo de los Márquez.

La Baronesa / Mega

"A mí, Antonio me gustó siempre. Yo lo veía cuando pasaba caminando delante del kiosco, y lo veía cuando caminaba para ir al colegio y después lo veía cuando caminaba para ir a la universidad, hasta que un día ese príncipe se fijó en mí", confesará.

Pero, desatinada, Catalina (María Jesús Godoy) contará de la discusión que presenció entre Clara y su esposo.