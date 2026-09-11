Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

Roberto se opondrá a la decisión de Aurora y querrá que todos se queden en el capítulo 21 de La Baronesa

  • Por Marcela Paillape

En el avance del capítulo 21 de La Baronesa, Roberto (Patricio Achurra) hablará con su familia y, desautorizando la decisión que tomó Aurora (Loreto Valenzuela), no querrá que el clan se fracture por una discusión.

"De esta casa no se va a ir nadie, ni Clara ni tú ni nadie", le dirá a su hijo Antonio (Carlos Díaz). 

Lo más visto de La Baronesa

Antonio no seguiría a Clara

Sin embargo, quedará en la duda si Clara (Lorena Bosch) optará por marcharse igualmente y tanto Daniel (Francisco Reyes Cristi) como Paula (Francisca Armstrong) querrán saber qué es lo que hará su padre si eso llega a suceder.

La Baronesa / Mega
Ir a la siguiente nota

Demostrando frialdad hacia su esposa y llamando la atención de su madre, Antonio admitirá que "si tu mamá se va, yo me quedo". 

¿Cómo se tomarán sus hijos esta decisión?

Ve el capítulo en

Leer más de

Minuto a minuto