Roberto se opondrá a la decisión de Aurora y querrá que todos se queden en el capítulo 21 de La Baronesa

11 sept. 2026 - 18:30 hrs.

En el avance del capítulo 21 de La Baronesa, Roberto (Patricio Achurra) hablará con su familia y, desautorizando la decisión que tomó Aurora (Loreto Valenzuela), no querrá que el clan se fracture por una discusión.

"De esta casa no se va a ir nadie, ni Clara ni tú ni nadie", le dirá a su hijo Antonio (Carlos Díaz).

Antonio no seguiría a Clara

Sin embargo, quedará en la duda si Clara (Lorena Bosch) optará por marcharse igualmente y tanto Daniel (Francisco Reyes Cristi) como Paula (Francisca Armstrong) querrán saber qué es lo que hará su padre si eso llega a suceder.

La Baronesa / Mega

Demostrando frialdad hacia su esposa y llamando la atención de su madre, Antonio admitirá que "si tu mamá se va, yo me quedo".

¿Cómo se tomarán sus hijos esta decisión?