Para evitar que cuente la verdad: Emilia tendrá que besar a Javier en el capítulo 21 de La Baronesa

11 sept. 2026 - 18:20 hrs.

En el avance del capítulo 21 de La Baronesa, Javier (Simón Pesutic) irrumpirá en casa de los Márquez para exponer la infidelidad de Emilia (Octavia Bernasconi).

De hecho, le mostrará a toda la familia el video que Paula (Francisca Armstrong) grabó con tal de separarlos.

La razón de un matrimonio apresurado

En vista de que Emilia no está dispuesta a cumplir con el trato del matrimonio, Javier tampoco y decidirá contar toda la verdad sobre la apuesta de Aurora (Loreto Valenzuela) y cómo la casa familiar ahora le pertenece.

La Baronesa / Mega

"Todos ustedes merecen saber cuál es la poderosa razón por la cual Emilia y yo decidimos casarnos tan rápido. Aurora, a mí me encantaría contarles la verdad, merecen saber que la verdadera razón...", dirá, a punto de desatar un desastre.

Adelantándose a eso, Emilia se pondrá de pie y lo callará con un beso.