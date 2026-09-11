Para evitar que cuente la verdad: Emilia tendrá que besar a Javier en el capítulo 21 de La Baronesa
En el avance del capítulo 21 de La Baronesa, Javier (Simón Pesutic) irrumpirá en casa de los Márquez para exponer la infidelidad de Emilia (Octavia Bernasconi).
De hecho, le mostrará a toda la familia el video que Paula (Francisca Armstrong) grabó con tal de separarlos.
La razón de un matrimonio apresurado
En vista de que Emilia no está dispuesta a cumplir con el trato del matrimonio, Javier tampoco y decidirá contar toda la verdad sobre la apuesta de Aurora (Loreto Valenzuela) y cómo la casa familiar ahora le pertenece.Ir a la siguiente nota
"Todos ustedes merecen saber cuál es la poderosa razón por la cual Emilia y yo decidimos casarnos tan rápido. Aurora, a mí me encantaría contarles la verdad, merecen saber que la verdadera razón...", dirá, a punto de desatar un desastre.
Adelantándose a eso, Emilia se pondrá de pie y lo callará con un beso.Ve el capítulo en