"Fue muy duro": Francesca recordó la muerte del padre de Nicolás y cómo lo sobrellevó en La Baronesa
En el capítulo 20 de La Baronesa, Francesca (Katyna Huberman) se sentó a conversar con su hijo, preocupada de que su tristeza por terminar con Emilia (Octavia Bernasconi) lo lleve a un camino oscuro.
Ella sabe bien lo que es perder al amor de su vida a una edad temprana. Nico, conoce esa historia porque ese gran amor era su padre, muerto demasiado joven.
Francesca tenía 25 años cuando quedó sola... misma edad que ahora tiene su hijo: "Fue muy duro. Tú ni siquiera habías nacido y yo me aferré a ese embarazo y me aferré a ti. Después tú naciste, mira, eres lo único que me dejó tu papá".Ir a la siguiente nota
Un consejo de madre a hijo
Nicolás se sorprendió de la fuerza que tuvo su madre para salir adelante y vivir una vida plena pese a este golpe. Él quería el secreto para hacer lo mismo.
"Primero, tienes que dejar de decir que vas a desaparecer por la Emilia. Hijo, todo esto va a pasar y a tu edad va a ser mucho más rápido, te lo aseguro", le aconsejó ella.Ve el capítulo en
Más Mejores Momentos
-
"¡Traje una invitada sorpresa!": Clara llegó inesperadamente a casa de los Toledo en La Baronesa
-
"No veo otro camino": Aurora quiere que Antonio, Clara y sus nietos se vayan de la casa en La Baronesa
-
"¿Te irías conmigo?": Clara quiere salir de la casa de sus suegros, pero Antonio se niega en La Baronesa
-
"Estoy acá para salvarte": Paula le mostró a Javier el video de la "infidelidad" de su hermana en La Baronesa
-
Daniel tuvo que esconderse: Su madre llegó intempestivamente a la casa de Francesca en La Baronesa
-
"El beso no significa nada": Emilia decide no volver con Nicolás y él queda destrozado en La Baronesa