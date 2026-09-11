"No veo otro camino": Aurora quiere que Antonio, Clara y sus nietos se vayan de la casa en La Baronesa
En el capítulo 20 de La Baronesa, los Márquez se sentaron a la mesa, expectantes de saber por qué los citaron tan inesperadamente a una cena familiar. Sobre todo, la ausencia de Clara (Lorena Bosch) les llamó la atención.
Sus hijos estaban preocupados, así que Roberto (Patricio Achurra) habló: "Es una pena que Clara no esté presente para poder escucharla a ella también. Les cuento, hoy hubo un impasse entre su abuela y su mamá".
Aurora (Loreto Valenzuela) salió a dar explicaciones y culpó a su nuera por la mala reacción. "Lo que pasa es que su mamá está muy molesta por la cercanía que tenemos nosotras", dijo apuntando a Emilia (Octavia Bernasconi) y añadió que "hoy día me enfrentó, pero molestísima, porque fuimos juntas a ver el traje de novia".Ir a la siguiente nota
Una noticia que impacta en la familia
En esa misma línea, Aurora zanjó lo más importante que tenía que decir al respecto.
"A mí no me queda otra que aceptar la decisión de Clara, pues, y dejarle su espacio. Eso es lo que quiere Clara y para que eso funcione, yo no veo otro camino que sus papás y ustedes se vayan de la casa", dictaminó la matriarca.Ve el capítulo en
Más Mejores Momentos
-
"¡Traje una invitada sorpresa!": Clara llegó inesperadamente a casa de los Toledo en La Baronesa
-
"Fue muy duro": Francesca recordó la muerte del padre de Nicolás y cómo lo sobrellevó en La Baronesa
-
"¿Te irías conmigo?": Clara quiere salir de la casa de sus suegros, pero Antonio se niega en La Baronesa
-
"Estoy acá para salvarte": Paula le mostró a Javier el video de la "infidelidad" de su hermana en La Baronesa
-
Daniel tuvo que esconderse: Su madre llegó intempestivamente a la casa de Francesca en La Baronesa
-
"El beso no significa nada": Emilia decide no volver con Nicolás y él queda destrozado en La Baronesa