"No veo otro camino": Aurora quiere que Antonio, Clara y sus nietos se vayan de la casa en La Baronesa

11 sept. 2026 - 18:00 hrs.

En el capítulo 20 de La Baronesa, los Márquez se sentaron a la mesa, expectantes de saber por qué los citaron tan inesperadamente a una cena familiar. Sobre todo, la ausencia de Clara (Lorena Bosch) les llamó la atención.

Sus hijos estaban preocupados, así que Roberto (Patricio Achurra) habló: "Es una pena que Clara no esté presente para poder escucharla a ella también. Les cuento, hoy hubo un impasse entre su abuela y su mamá".

La Baronesa / Mega

Aurora (Loreto Valenzuela) salió a dar explicaciones y culpó a su nuera por la mala reacción. "Lo que pasa es que su mamá está muy molesta por la cercanía que tenemos nosotras", dijo apuntando a Emilia (Octavia Bernasconi) y añadió que "hoy día me enfrentó, pero molestísima, porque fuimos juntas a ver el traje de novia".

Una noticia que impacta en la familia

En esa misma línea, Aurora zanjó lo más importante que tenía que decir al respecto.

"A mí no me queda otra que aceptar la decisión de Clara, pues, y dejarle su espacio. Eso es lo que quiere Clara y para que eso funcione, yo no veo otro camino que sus papás y ustedes se vayan de la casa", dictaminó la matriarca.