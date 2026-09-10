"El beso no significa nada": Emilia decide no volver con Nicolás y él queda destrozado en La Baronesa
En el capítulo 19 de La Baronesa, Nicolás (Andrew Bargsted) sonreía al pensar que el beso de Emilia (Octavia Bernasconi) significaba que volverían a estar juntos, pero la realidad era mucho más dura.
"La Paula me dijo que ibas a desaparecer y me asusté... Perdón. Yo también estoy confundida, Nico, por todo lo que está pasando. No puedo cancelar el matrimonio, pero tampoco quiero que cometas una locura", le dijo la menor de los Márquez.
De la ilusión a la pena
Este comportamiento solo causó confusión en el preparador físico. Todo le dice que Emilia lo ama y aun así deben terminar. ¿Por qué?Ir a la siguiente nota
Emilia fue dura al respecto: "El beso no significa nada, no cambia nada".
"¿Cuál es la idea, Emilia? ¿Confundirme más de lo que estoy? ¿Volverme loco? Me queda claro entonces. Yo lo único que te pido es que si de verdad te importo, de ahora en adelante déjame tranquilo, ¿Ya? No me busques más", contestó él.Ve el capítulo en
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