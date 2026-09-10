"Sí, me quiero ir": Clara creerá que es mejor abandonar la casa de Aurora en el capítulo 20 de La Baronesa

10 sept. 2026 - 18:20 hrs.

En el avance del capítulo 20 de La Baronesa, Clara (Lorena Bosch) estará muy angustiada por haber sido expulsada de la casa junto a su familia. Sin embargo, Francesca (Katyna Huberman) le hará ver que quizá esto no es tan malo.

"Sal de esa casa con tu marido y tus hijos (y si Antonio no quiere), te vas sola entonces", recomendará, pues sabe del control que Aurora (Loreto Valenzuela) ejerce sobre su amiga.

Por su parte, Antonio (Carlos Díaz) no tendrá ninguna intención de abandonar la casa familiar, porque eso significaría quedarse sin excusas cuando su esposa quiera tener intimidad. Fuera de discusión estará decir la verdad sobre su relación paralela con León (César Caillet).

La Baronesa / Mega

La decisión de Clara

En una cena con su marido, Clara revelará su decisión de tener una casa propia en la que Antonio y sus hijos puedan vivir.

"Si te pedí que nos juntáramos antes, es porque me gustaría que vayamos alineados a esa comida. (...) Yo sí me quiero ir a vivir contigo y con los niños a otra parte".