"Voy a desaparecer": Nicolás admitirá lo que planea hacer si Emilia se casa en el capítulo 20 de La Baronesa
En el avance del capítulo 20 de La Baronesa, Nicolás (Andrew Bargsted) llegará con los ojos enrojecidos de tanto llorar y Francesca (Katyna Huberman) tratará de confortarlo para que intente superar el quiebre con Emilia (Octavia Bernasconi).
"Vas a salir adelante. Esto va a pasar, te lo prometo que va a pasar, así que no se te ocurra seguir inventando esta cosa de que vas a desaparecer y todo eso, ¿ya?", le dirá preocupada al verlo tan decaído.
Nicolás no miente
Pero para Nicolás, terminar con Emilia es algo mucho más profundo. Eran pololos en el colegio y ella había aceptado casarse con él solo unos días antes de comunicarle que se comprometió con otro.Ir a la siguiente nota
"Yo no estoy inventando nada, mamá. Si la Emilia se casa, yo me voy a desaparecer y nadie va a saber de mí. Déjame un ratito, ¿ya?", le contestará a su madre mientras camina cabizbajo hasta su dormitorio.
Francesca ayuda a muchas personas con sus terapias. ¿Será capaz de hacer lo mismo con su propio hijo?Ve el capítulo en