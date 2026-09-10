Daniel tuvo que esconderse: Su madre llegó intempestivamente a la casa de Francesca en La Baronesa
En el capítulo 19 de La Baronesa, Daniel (Francisco Reyes Cristi) y Francesca (Katyna Huberman) estaban en la misma cama cuando alguien tocó al timbre.
El principal miedo de ambos es que fuera Nicolás (Andrew Bargsted), así que se vistieron apresuradamente y mientras el chef se escondía en el dormitorio, la terapeuta salió a abrir la puerta.
Quien llamó era Clara (Lorena Bosch), quien venía hecha un mar de lágrimas tras discutir con Aurora (Loreto Valenzuela) y necesitaba a su amiga para desahogarse. "La embarré, lo eché todo a perder. Acabo de destruir a mi familia", dijo mientras se apoyaba en el hombro de Francesca.Ir a la siguiente nota
Daniel quiere saber el drama de su madre
Daniel alcanzó a escuchar parte de lo que dijo su madre y tuvo una mezcla de curiosidad y preocupación.
Cuando Francesca entró en la habitación, el chef la interrogó pero no era el momento de dar respuestas. Daniel tenía que vestirse e irse apenas pudiera.Ve el capítulo en
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