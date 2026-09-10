Daniel tuvo que esconderse: Su madre llegó intempestivamente a la casa de Francesca en La Baronesa

10 sept. 2026 - 17:55 hrs.

En el capítulo 19 de La Baronesa, Daniel (Francisco Reyes Cristi) y Francesca (Katyna Huberman) estaban en la misma cama cuando alguien tocó al timbre.

El principal miedo de ambos es que fuera Nicolás (Andrew Bargsted), así que se vistieron apresuradamente y mientras el chef se escondía en el dormitorio, la terapeuta salió a abrir la puerta.

Quien llamó era Clara (Lorena Bosch), quien venía hecha un mar de lágrimas tras discutir con Aurora (Loreto Valenzuela) y necesitaba a su amiga para desahogarse. "La embarré, lo eché todo a perder. Acabo de destruir a mi familia", dijo mientras se apoyaba en el hombro de Francesca.

La Baronesa / Mega

Daniel quiere saber el drama de su madre

Daniel alcanzó a escuchar parte de lo que dijo su madre y tuvo una mezcla de curiosidad y preocupación.

Cuando Francesca entró en la habitación, el chef la interrogó pero no era el momento de dar respuestas. Daniel tenía que vestirse e irse apenas pudiera.