"¡Traje una invitada sorpresa!": Clara llegó inesperadamente a casa de los Toledo en La Baronesa
En el capítulo 20 de La Baronesa, Samuel (Francisco Ossa) intentó convencer a Andrea (Catalina Guerra) de que no era necesario cambiar de ginecólogo, aunque su esposa no ve ningún impedimento en atenderse con un médico tan recomendado como lo es León Insulza (César Caillet).
"Lo encuentro un poco raro, no sé... tan cercano a la familia Márquez que es un poquito incómodo, ¿no?", dijo él, pero no logró que Andrea diera un paso atrás.
Catalina no viene sola
Su conversación de pareja se vio interrumpida por su asesora del hogar, que anunció la llegada de Catalina (María Jesús Godoy), que venía acompañada.Ir a la siguiente nota
"¡Miren a quién traje! Traje a una súper invitada sorpresa", reveló Catalina mientras Clara (Lorena Bosch) aparecía por la puerta de entrada.
La esposa de Antonio (Carlos Díaz) los saludó con timidez y Andrea pudo percibir algo en la reacción de su marido al ver a la madre de Emilia (Octavia Bernasconi).Ve el capítulo en
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